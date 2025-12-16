"Tarcísio vai ser meu palanque em São Paulo", diz Flavio Bolsonaro, após pesquisa Quaest

247 — Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que despontou na pesquisa Quaest como o nome mais forte da direita, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não disputará a presidência e irá apoiá-lo em seu projeto presidencial. “Ele não é traidor, irá para a reeleição e será meu palanque em São Paulo”, afirmou. "A gente vai estar juntos", afirmou. “Tenho convicção que a gente vai estar juntos, não sei em que momento, já de largada no primeiro turno ou se apenas após um possível segundo turno”, disse.

O parlamentar também saiu em defesa do governador, que foi alvo de críticas por ter aplaudido o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e manifestado cordialidade com com o presidente Lula durante a cerimônia de inauguração do canal SBT News, na noite de sexta-feira (12).

“Tarcísio é uma pessoa que é muito atacada, muitas vezes injustamente. Essa situação no SBT, foi um dia ruim para todo mundo. Mas o Tarcísio, quando ele está aplaudindo o discurso do Alexandre de Moraes , ele está com cara de completamente constrangido com o que está acontecendo, então não é algo de concordância, mas algo até protocolar. Enfim, não vou entrar nestes detalhes”, minimizou.

O senador, que apareceu em segundo lugar na pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (16), atrás do presidente Lula (PT), que é favorito à reeleição, também defendeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que ela irá apoiá-lo. “Dos filhos, sou eu quem tem a melhor relação com a Michelle. Nunca tive problemas com ela”, afirmou.