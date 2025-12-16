Lula lidera todos os cenários de segundo turno para 2026, diz pesquisa Genial/Quaest

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em todos os cenários de segundo turno testados para a eleição presidencial de 2026. Pesquisa genial/Quest divulgada nesta terça-feira (16), aponta uma vantagem consistente do chefe do Executivo frente a diferentes nomes da oposição, consolidando sua posição no cenário eleitoral para o pleito do próximo ano.

Lula lidera disputas diretas contra todos os adversários

No cenário contra o senador Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registra 36%. Em uma eventual disputa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente soma 45%, ante 35% do adversário.

A vantagem do petista também se mantém em simulações contra outros governadores. Frente a Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, Lula alcança 45%, contra 35%. Já contra Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, o presidente aparece com 44%, enquanto o adversário marca 33%.

No confronto com Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Zema fica com 33%. Os números reforçam uma liderança ampla do presidente, ao mesmo tempo em que evidenciam a fragmentação da oposição em torno de diferentes nomes e projetos para 2026.

Aprovação do governo mostra leve recuperação

Além dos cenários eleitorais, a pesquisa avaliou a percepção da população sobre o governo federal. O levantamento aponta uma oscilação positiva na aprovação da gestão Lula. Atualmente, 48% dos entrevistados dizem aprovar o governo, enquanto 49% afirmam desaprovar.

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura um empate técnico. Em novembro, a desaprovação era de 50%, contra 47% de aprovação, indicando uma leve melhora no desempenho do presidente.

Percepção sobre a economia apresenta melhora

Outro dado relevante do levantamento diz respeito à avaliação da economia. O percentual de brasileiros que consideram que a situação econômica piorou caiu de 43% para 38%, sinalizando uma mudança gradual na percepção da população sobre o cenário econômico do país.

Metodologia e dados da pesquisa

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.