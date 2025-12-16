TV 247 logo
      Lula consolida liderança e supera nomes da direita em 2026, diz Quaest

      Pesquisa Genial/Quaest indica vantagem consistente de Lula sobre Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (T)  aparece como o principal favorito na corrida presidencial de 2026, segundo os dados mais recentes de intenção de voto. A pesquisa indica que o chefe do Executivo chega ao fim de 2025 em posição confortável, liderando com folga os principais cenários eleitorais testados.  As informações são do Infomoney.

      O levantamento Genial/Quaest, divulgado nesta terça-feira (16), mostra Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em segundo lugar, com 23%, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), soma 10%.

      Vantagem se mantém no segundo turno

      A liderança de Lula também se repete nos cenários de segundo turno analisados pela pesquisa. Em uma eventual disputa direta contra Flávio Bolsonaro, o presidente venceria por 46% a 36%. Já em um confronto com Tarcísio de Freitas, o placar seria de 45% a 35%, sempre com vantagem superior à margem de erro.

      Pesquisa aponta dificuldades da oposição

      Os dados sugerem que a oposição enfrenta desafios adicionais para construir uma candidatura capaz de unificar o eleitorado. A distância observada nos cenários de segundo turno evidencia a dificuldade de consolidação de um nome competitivo no campo da direita.

      Metodologia e dados da pesquisa

      A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

