Pesquisa Quaest mostra empate técnico na aprovação do governo Lula

247 - A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece marcada pelo equilíbrio entre opiniões favoráveis e contrárias. Pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta terça-feira (16) 49% dos entrevistados afirmam desaprovar o governo Lula, enquanto 48% dizem aprová-lo. Outros 3% não souberam ou preferiram não responder. O resultado repete o padrão observado no levantamento anterior, realizado em novembro. As informações são do G1.

Empate técnico se mantém em relação a novembro

Na comparação com a pesquisa anterior, a desaprovação oscilou negativamente de 50% para 49%, enquanto a aprovação avançou de 47% para 48%. As variações estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que caracteriza empate técnico entre os dois índices.

Economia e emprego têm avaliação mais positiva

Além da avaliação do governo, a pesquisa investigou a percepção da população sobre a economia. O percentual de entrevistados que consideram que a situação econômica do país piorou caiu de 43% para 38%. Ao mesmo tempo, aumentou a parcela dos que afirmam que ficou mais fácil conseguir emprego, passando de 39% para 44%.

Os dados sugerem uma melhora gradual na percepção sobre o mercado de trabalho, um dos principais indicadores acompanhados pela população e frequentemente associado à avaliação do desempenho do governo.

Metodologia e dados do levantamento

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 11 e 14 de dezembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.