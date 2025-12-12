Avaliação de Lula melhora entre deputados, diz Quaest

247 - A avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto aos deputados federais apresentou melhora significativa nos últimos meses, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (12). O estudo aponta que, diferentemente do cenário observado em junho, quando predominava uma visão negativa, agora há um empate técnico entre avaliações positivas e negativas no Congresso Nacional.

Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Quaest, em parceria com a Genial Investimentos, que detalhou a mudança de percepção entre os parlamentares ao longo do segundo semestre de 2025. O levantamento também revela uma alteração relevante no cenário eleitoral projetado para 2026, com redução da vantagem antes atribuída à oposição.

Empate técnico na avaliação presidencial

De acordo com a pesquisa, 38% dos deputados avaliam o governo Lula de forma positiva, ante 27% no levantamento anterior. Já a avaliação negativa recuou de 46% para 40%. Considerando a margem de erro, os percentuais configuram um empate técnico, sinalizando uma recuperação da imagem do presidente no Parlamento.

A sondagem ouviu 167 deputados federais — de um total de 513 — entre os dias 29 de outubro e 11 de dezembro. A margem de erro é de sete pontos percentuais, para mais ou para menos.

Disputa de 2026 mais aberta

A percepção sobre a corrida presidencial de 2026 também mudou. Em junho, a maioria dos parlamentares enxergava a oposição como favorita para vencer o pleito. Agora, esse cenário se tornou mais equilibrado: 43% consideram Lula o favorito, enquanto 42% apontam um candidato da oposição como principal nome para a próxima eleição presidencial.

Para Felipe Nunes, diretor da Quaest, fatores recentes ajudaram a alterar a leitura da elite política no Congresso. Segundo ele, “A elite política no Congresso está ponderando os acontecimentos do segundo semestre: tarifaço com fim feliz para Lula, inflação de alimentos em baixa e direita dividida. Tudo isso somado, aumentam as perspectivas eleitorais do Lula, na opinião dos parlamentares”.

O episódio citado por Nunes envolve o embate comercial com os Estados Unidos, liderado por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, além da desaceleração da inflação de alimentos e das divisões internas no campo da direita brasileira.

Avaliação da presidência da Câmara

O levantamento também mediu a percepção dos deputados sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo os dados, 55% avaliam sua atuação de forma positiva, enquanto 13% têm avaliação negativa. Embora os números indiquem estabilidade em relação à pesquisa anterior, a diferença entre avaliações positivas e negativas diminuiu, passando de 43 pontos percentuais em junho para 25 pontos agora.