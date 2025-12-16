Aprovação do governo Lula cresce entre católicos, aponta pesquisa

247 - A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou movimentos distintos entre católicos e evangélicos nos últimos meses. Enquanto o apoio ao governo avançou entre eleitores católicos, o índice de desaprovação aumentou no segmento evangélico, indicando uma mudança relevante no comportamento desses grupos religiosos.

Os dados fazem parte de um levantamento da Quaest, divulgado nesta terça-feira (16). A pesquisa mostra que, entre os católicos, a aprovação da gestão federal subiu de 50% para 54% desde novembro. No mesmo período, a taxa de desaprovação nesse grupo caiu de 47% para 44%, enquanto 2% disseram não saber ou não responderam.

Avanço da aprovação entre católicos

O crescimento do apoio ao governo entre católicos ocorre dentro da margem de erro de três pontos percentuais aplicada a esse recorte do eleitorado. Ainda assim, o levantamento indica uma tendência positiva na avaliação da gestão federal dentro desse segmento religioso.

Recuo do apoio no eleitorado evangélico

Entre os evangélicos, o cenário é o oposto. A desaprovação ao governo Lula subiu de 58% para 64%, enquanto a aprovação recuou de 38% para 33%. Nesse grupo, 3% dos entrevistados afirmaram não saber ou não responderam, ante 4% no levantamento anterior. A margem de erro entre os evangélicos é de quatro pontos percentuais.

Cenário geral indica estabilidade

Considerando o total do eleitorado, a pesquisa aponta estabilidade na avaliação do governo. A desaprovação aparece em 49%, ante 50% no levantamento anterior, enquanto a aprovação alcança 48%, frente a 47%. Nesse caso, a margem de erro é de dois pontos percentuais, o que sustenta a leitura de um quadro estável, com leve oscilação positiva para o presidente.



