Maioria dos brasileiros rejeita Flávio Bolsonaro como candidato em 2026, aponta Quaest

247 - A indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato à Presidência da República em 2026 enfrenta resistência expressiva entre os eleitores brasileiros. Um levantamento recente mostra que a maioria da população avalia de forma negativa a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de lançar o próprio filho na corrida presidencial.

Segundo o G1, a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (16), aponta que 54% dos entrevistados consideram que Jair Bolsonaro (PL) errou ao escolher Flávio Bolsonaro como candidato. Outros 36% avaliam que a decisão foi acertada, enquanto 10% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Metodologia e conhecimento prévio da indicação

O levantamento ouviu 2.004 pessoas, em entrevistas presenciais realizadas entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Antes de opinar sobre a indicação, os entrevistados foram questionados se tinham conhecimento do apoio de Jair Bolsonaro ao filho. Segundo os dados, 61% afirmaram que sabiam da indicação, enquanto 39% disseram desconhecer o posicionamento.

Avaliação varia conforme o espectro político

A pesquisa também analisou a percepção dos eleitores de acordo com o posicionamento político. Entre os que se identificam com a esquerda, 78% afirmam que Jair Bolsonaro errou ao indicar o filho, enquanto 16% consideram a decisão correta e 6% não souberam responder.

No centro político, 71% avaliam negativamente a escolha, 22% aprovam a indicação e 7% não responderam. Já entre eleitores de direita não alinhados ao bolsonarismo, 38% dizem que houve erro, contra 55% que consideram a escolha acertada e 7% que não opinaram.

Entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, o cenário se inverte. Nesse grupo, 78% avaliam que Jair Bolsonaro acertou ao indicar Flávio, 16% dizem que errou e 6% não souberam ou não responderam.

Intenção de voto evidencia rejeição

Quando questionados sobre a possibilidade de voto em Flávio Bolsonaro, os dados reforçam o cenário desfavorável ao senador. Segundo a pesquisa, 62% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Outros 23% dizem que poderiam votar, enquanto apenas 13% afirmam que votariam em Flávio Bolsonaro. Um total de 2% não soube ou preferiu não responder.

Preferência por outros nomes

Entre os entrevistados que consideram equivocada a indicação de Flávio Bolsonaro, a pesquisa questionou quem deveria ter sido escolhido como candidato. A resposta mais citada foi “nenhum desses”, com 21%. Em seguida aparecem Michelle Bolsonaro (PL), com 19%, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 16%.

Também foram mencionados Ratinho Júnior (PSD-PR), com 11%; Pablo Marçal (PRTB-SP)), com 5%; Romeu Zema (Novo-MG), com 4%; Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Eduardo Leite (PSD-RS), com percentuais menores. Já 14% não souberam ou não responderam.