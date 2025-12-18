Canal da Defesa Civil de SP é usado para divulgar propaganda do governo Tarcísio

247 - O governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), utilizou o canal oficial de WhatsApp da Defesa Civil estadual para divulgar conteúdos de caráter institucional e elogios à própria gestão. As mensagens foram enviadas na tarde desta quinta-feira (18), em um espaço criado para alertas emergenciais, informações de segurança e prestação de serviço à população.

Segundo o Metrópoles, ao menos três publicações foram feitas no canal a partir das 13h25. As mensagens continham textos elogiosos ao governo paulista, imagens e um vídeo com slogans oficiais, fugindo do padrão habitual do serviço.

Mensagens fogem da função original do canal

As publicações foram disparadas no mesmo dia em que o governador apresentou à imprensa um balanço dos três primeiros anos de sua gestão à frente do estado. A primeira mensagem, mais curta, afirmava que o governo estaria transformando "entregas em realidade".

Conteúdo institucional destaca obras e slogans

A segunda publicação, a mais extensa, citava diretamente obras atribuídas à atual administração, como o Rodoanel, o túnel Santos-Guarujá e a Linha 17-Ouro do metrô.

"Foram três anos fazendo o que nunca foi feito, com diálogo, desenvolvimento e dignidade. Transformamos em realidade projetos que muita gente já não acreditava que seriam possíveis: o Rodoanel, que SP espera há 20 anos; o túnel imerso Santos-Guarujá, que saiu do papel após um século; e a Linha 17-Ouro, que será entregue em março, depois de mais de uma década", diz a legenda enviada aos usuários do canal.

A terceira mensagem veio acompanhada de um vídeo que lista avanços atribuídos ao governo estadual, incluindo a afirmação de que a Cracolândia teria chegado ao fim.

Governo não respondeu aos questionamentos

O conteúdo institucional destoou das mensagens tradicionalmente enviadas pela Defesa Civil, que costumam abordar previsão do tempo, alertas de risco, orientações de segurança, balanços operacionais e outros serviços à população, como informações sobre doações a desabrigados após chuvas.

A própria descrição do canal afirma que o objetivo é manter os usuários "informados sobre alertas, informações de segurança e dicas para se preparar em caso de emergências". Questionado sobre o caso, o governo de São Paulo não se pronunciou.