Vereadores de extrema direita invadem sede do sindicato dos professores em São Paulo

247 - A deputada estadual Professora Bebel (PT) denunciou que a sede central da APEOESP, localizada na Praça da República, em São Paulo, foi invadida nesta quarta-feira (14) por um grupo de aproximadamente 15 pessoas, lideradas pelos vereadores Kleber Ribeiro (PL), do município de Guarulhos, e Eduarda Campopiano (PL), da cidade de Praia Grande.

De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do estado de São Paulo, o grupo invasor adentrou o prédio sob o pretexto de se manifestar contra o reajuste do piso nacional do magistério — índice que ainda não foi divulgado oficialmente. Conforme o governo federal, o reajuste salarial de 0,37% representa cerca de R$ 18,00 para professores da educação básica. Entidades sindicais defendem o reajuste, mas criticam o baixo valor do aumento.

“É inadmissível e inaceitável que um grupo invada um espaço que não lhes pertence. A sede da APEOESP é das professoras e dos professores. Pessoas detentoras de cargos públicos, como o vereador e a vereadora do PL que lideraram esta invasão, estão desonrando a função que exercem e devem responder criminalmente pelos seus atos”, afirmou a parlamentar.

“A APEOESP registrou Boletim de Ocorrência e exige a apuração completa dos fatos, além da responsabilização dos envolvidos. Esses grupos colocam a nossa democracia em risco e por isso devemos estar sempre unidos para defendê-la”.

Dentro da sede, os manifestantes proferiram palavras de ordem agressivas contra a APEOESP, o presidente Lula e setores da esquerda. Funcionários relataram que o grupo arremessou pés de frango na direção de trabalhadores da entidade. Kleber Ribeiro já havia protagonizado anteriormente a invasão da subsede da APEOESP em Guarulhos, ocasião em que houve agressões contra funcionárias e professoras.

Em nota, a APEOESP reitera que a unidade das professoras e dos professores em torno do sindicato é fundamental para defesa da organização sindical e para o enfrentamento de novos ataques.