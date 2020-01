Vídeo mostra momento do ataque ao Porta dos Fundos

Imagens divulgadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro revelam o momento exato em que são lançados coquetéis molotov contra o prédio da produtora, gerando explosão e incêndio, e a ação do segurança, que apagou as chamas com um extintor edit

247 - Imagens das câmeras do circuito interno da produtora Porta dos Fundos, localizada no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, mostram o momento exato em que são lançados coquetéis molotov contra o local, gerando explosões e incêndio.

O segurança que trabalha no prédio apaga as chamas em seguida com a ajuda de um extintor. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Um vídeo do site Ponte Jornalismo foi publicado no Youtube na última terça-feira 31.

Antes dessas cenas, imagens externas mostram o veículo que teria sido usado para o ataque passando por uma rua próxima à sede da produtora.

O principal suspeito de ser o autor do ataque é Eduardo Fauzi Richard Cerquis, que está foragido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai pedir ajuda da unidade de Santa Catarina para tentar localizá-lo. Fauzi é filiado ao PSL e investigado por atuação em milícias, além de tem vínculos com organizações integralistas, movimento político de inspiração fascista.

Nesta quarta-feira 1, um vídeo gravado por Fauzi, sem identificação de data, foi compartilhado na internet e mostra seu discurso contra os humoristas do Porta dos Fundos: “criminosos, marginais, bandidos”. Para ele, “quem fala mal de Cristo prega contra o povo brasileiro”.

Assista: