(Vídeo) No Rio, jovens tocam som e já gritam "Fora Bolsonaro"

247 - Vários manifestantes já começaram a fazer caminhada em Niterói, no Rio de Janeiro, rumo à concentração para os protestos contra Jair Bolsonaro, que estão marcados para acontecer em mais de 200 locais do Brasil e até no exterior. "Fora Bolsonaro", gritaram os participantes do ato no município fluminense.

Nos Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, também foi estendida uma faixa pedindo o afastamento dele do cargo.

"O momento é delicado e perigoso, mas o Governo Bolsonaro precisa ser parado!", escreveu a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) no Twitter.

Saída das barcas em Niterói! Ato no Rio de Janeiro vai ser gigante! #29MForaBolsonaro



Via @ujsriodejaneiro pic.twitter.com/KeKvp9dAWB — UJS (@UJSBRASIL) May 29, 2021

Como quem grita por liberdade e reconstroi sua independência, hoje é dia de #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/L7FOl4wFnK — David Miranda (@davidmirandario) May 29, 2021

