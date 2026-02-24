“Você pode contar com 100% do nosso apoio”, diz Lula a Margarida Salomão após tragédia em Juiz de Fora

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou no início da tarde desta terça-feira (24) para a prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão (PT), a fim de obter informações detalhadas sobre os impactos do temporal que atingiu o município. As informações constam no relato oficial divulgado sobre o contato entre o Palácio do Planalto e a administração municipal.



A cidade contabiliza ao menos 18 mortes e 440 pessoas desabrigadas, que passaram a depender de acolhimento oferecido pelo poder público. De acordo com a prefeitura, cerca de 600 famílias deverão deixar suas casas nos bairros Vila Ideal, Esplanada e Paineiras, e Três Moinhos. Em Ubá, município localizado na mesma região, o Corpo de Bombeiros confirmou sete mortes e quatro pessoas desaparecidas em decorrência das chuvas.



Durante a ligação, Lula assegurou suporte integral do governo federal à gestão municipal. “Você pode contar com 100% do nosso apoio”, afirmou o presidente à prefeita Margarida Salomão. Ele mencionou ainda a atuação dos ministérios da Saúde, comandado por Alexandre Padilha, e da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, chefiado por Waldez Góes, na resposta à emergência.



A prefeita relatou a gravidade da situação enfrentada pelo município. “Uma situação dificílima. (Chuva) destruindo a cidade. Uma coisa terrível”, declarou Margarida Salomão. Em seguida, agradeceu o respaldo oferecido pelo governo federal. “Muito obrigado, querido presidente!”, disse.



Em Ubá, a força da água provocou o transbordamento de um rio na noite de segunda-feira (23), deixando a Avenida Beira Rio completamente alagada. O cenário de destruição nas duas cidades da Zona da Mata mineira evidencia a dimensão dos danos causados pelo temporal, que mobiliza equipes de resgate e assistência social na região.



Autoridades orientam acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) em situações de emergência.