"A candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro esboroou", avalia Roberto Requião

247 – O ex-governador do Paraná Roberto Requião afirmou que a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) perdeu força e avaliou que, nas atuais circunstâncias, o presidente Lula está em posição favorável para a reeleição.

"A candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro esboroou. Nas circunstâncias atuais, Lula está reeleito presidente. Há 60 dias eu achava o contrário. Pressionemos Lula para uma posição forte pela nossa soberania e independência do Brasil!", escreveu Requião na rede social X.

A declaração ocorre em meio à antecipação do debate sobre a eleição presidencial de 2026 e à movimentação de nomes da direita em torno de uma candidatura contra Lula. Ao afirmar que a candidatura de Flávio Bolsonaro "esboroou", Requião sinaliza que vê desgaste político no projeto presidencial do senador e uma mudança relevante no ambiente eleitoral.

O ex-governador também associou sua análise à necessidade de uma postura mais firme do governo brasileiro na defesa da soberania nacional. Para Requião, o momento político deve ser usado para pressionar Lula a assumir uma posição mais contundente em favor da independência do Brasil.

A fala de Requião combina avaliação eleitoral e cobrança programática. De um lado, ele aponta uma possível perda de tração de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. De outro, defende que o campo político liderado por Lula não trate a vantagem eleitoral como suficiente, mas como oportunidade para reforçar uma agenda nacional soberana.

Entenda

O senador Flávio Bolsonaro está envolvido em escândalos que têm desgastado a pré-campanha. O parlamentar da extrema direita negociou um financiamento de R$ 134 milhões com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para investir no filme Dark Horse, retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Do valor total, ao menos R$ 61 milhões foram repassados para o longa, com apoio de Vorcaro. O empresário também está detido após ser alvo de investigação sobre um esquema de fraudes financeiras que, segundo a Polícia Federal, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

Outra iniciativa que repercutiu mal para o senador foi a viagem aos EUA, onde Flávio Bolsonaro desembarcou no dia 25 e retornou no dia 28. O parlamentar fez articulações junto ao governo do presidente estadunidense, Donald Trump, com o objetivo de estimular sanções contra o Brasil.

A gestão trumpista defende um tarifaço de 25% sobre parte dos produtos brasileiros e chegou a fazer críticas ao Pix, alegando, sem provas, que o Brasil adota práticas comerciais desleais.

Em solo brasileiro, lideranças do campo progressista denunciam que os EUA querem comprometer a soberania nacional do país sul-americano.