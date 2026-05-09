Após disputa interna, PL oficializa chapa com Carlos Bolsonaro e Carol de Toni ao Senado em SC

247 - O Partido Liberal oficializou neste sábado (9), em Santa Catarina, a chapa de reeleição do governador Jorginho Mello (PL) com nomes ligados diretamente à família Bolsonaro para a disputa ao Senado em 2026. O evento contou com a presença do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e marcou o lançamento da composição formada por Carlos Bolsonaro (PL-SC) e pela deputada federal Caroline de Toni (PL-SC). As informações são do jornal O Globo.

A definição da chapa ocorreu após meses de disputa interna entre aliados do governador catarinense. A composição foi apresentada por integrantes do partido como parte da chamada "seleção de Bolsonaro". Além de Carlos Bolsonaro e Carol de Toni para o Senado, o evento também confirmou Adriano Silva, ex-prefeito de Joinville, como nome indicado para a vice-governadoria.

Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), vereador em Balneário Camboriú, foi apresentado como pré-candidato à Câmara dos Deputados. Durante os discursos, integrantes do partido fizeram ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Disputa interna no PL catarinense

A entrada de Carlos Bolsonaro na disputa pelo Senado em Santa Catarina provocou impasses dentro da base de apoio de Jorginho Mello. Antes da definição, uma das vagas era cogitada para o senador Esperidião Amin (PP-SC), aliado do governador.

Com a mudança articulada por aliados do ex-mandatário Jair Bolsonaro, Carol de Toni ameaçou deixar o PL diante da possibilidade de ficar fora da chapa. Posteriormente, ela foi confirmada ao lado de Carlos Bolsonaro para a disputa ao Senado.

O evento da extrema-direita ainda exibiu áudios de Jair Bolsonaro e apresentou um novo jingle ligado à pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Entre os lemas repetidos pelos participantes estavam "Deus, pátria, família e liberdade" e "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".