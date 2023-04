Assassino será indiciado por quatro homicídios triplamente qualificados em Blumenau

Apoie o 247

247 - O homem que assassinou quatro crianças nesta quarta-feira (5) em Blumenau (SC) será indiciado por quatro homicídios triplamente qualificados e três tentativas de homicídio triplamente qualificados. De acordo com o delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, os homicídios foram um caso isolado. Ele negou que o indivíduo fizesse parte de um grupo coordenado de ataques à unidades educacionais. O suspeito tem passagens na polícia por porte de droga e tentativa de homicídio contra o padrasto.

A vice-prefeita, Maria Regina de Souza Soar, atualizou o estado das quatro crianças feridas que foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio. "As quatro estão fora de perigo e, nas próximas horas, serão encaminhadas à enfermaria. A previsão é que todas ganhem alta até esta quinta-feira, dia 6".

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, lamentou o assassinato. "Não tenho a coragem de chamar o assassino de ser humano. Não é! Não merece sequer ser mencionado. Não importa se a unidade não era municipal. Eram crianças de Blumenau e a gente precisa estar aqui para ajudar no que for possível", disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, Aurélio José Pelozato da Rosa, garantiu que a Polícia Militar já está trabalhando em ações de segurança nas unidades de ensino do Estado. Uma das iniciativas é colocar o Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) no horário de entrada dos alunos, para que os policiais façam a entrada na unidade junto com os alunos. Outra ação é o retorno de policiais da reserva para patrulhamento.

