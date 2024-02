Bertholdo diz que Moro está na fase do medo e que, em breve, entrará na fase da dor

Apoie o 247

247 - O advogado Roberto Bertholdo, que foi perseguido pelo ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR), afirmou que o parlamentar "está enfrentando a fase do medo" e, em breve, "terá que enfrentar a fase da dor".

Na postagem enigmática feita pelo X, antigo Twitter, ele ainda chama Moro de "covarde". "O que é pior: a dor ou o medo? Um covarde como Sergio Moro teme qualquer coisa. Existe uma dúvida que sempre norteia o debate sobre o que é pior: a dor ou o medo? Em verdade eu acho que a resposta depende individualmente de cada um que é submetido a uma situação de dor ou de medo. No caso de Moro, por enquanto, ele está enfrentando a fase do medo. Em breve, por justiça e por certo, ele terá que enfrentar a fase da dor. E você o que acha? O pior é a dor ou o medo? Moro está sofrendo mais com o medo ou sofrerá mais com a dor?".

Sergio Moro enfrenta problemas na Justiça Eleitoral e poderá ter seu mandato de senador cassado.

