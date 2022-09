Bolsonarista armado tenta agredir Ciro Gomes em Porto Alegre e PF intervém

Campanha do presidenciável disse que apoiador de Bolsonaro chegou a agredir membros da equipe edit

247 - Um homem tentou agredir o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, na tarde deste sábado (10), em Porto Alegre.

Ciro cumpria agenda de campanha no Acampamento Farroupilha, na capital gaúcha, quando o homem, que não teve a identidade divulgada, que estava armado e foi identificado como apoiador de Jair Bolsonaro (PL), chegou a agredir fisicamente integrantes da comitiva e tentou agredir o candidato do PDT.

O suspeito foi retirado do evento por policiais federais que fazem a segurança do candidato à presidência. Em nota, a campanha de Ciro Goimes informou que todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure e o caso e a Justiça determine punição ao agressor.

