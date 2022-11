Bolsonarista Ratinho Jr. dá aval para PSD integrar governo Lula

O outro governador eleito do partido, Fábio Mitidieri, do Sergipe, também avalizou a adesão ao novo governo petista edit

247 - O governador reeleito do Paraná, Ratinho Jr, aliado e apoiador de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano, deu aval para que seu partido, o PSD, passe a integrar o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informa o colunista Igor Gadêlha no portal Metrópoles.

O chefe do Executivo paranaense expôs sua posição em um discurso durante um jantar com outras lideranças do partido nesta terça-feira (8), em Brasília. Ratinho teria defendido de forma indireta a adesão ao governo Lula, ratificando o posicionamento do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que já sinalizou positivamente à aliança.

O outro governador eleito do partido, Fábio Mitidieri, do Sergipe, também avalizou a adesão a Lula em discurso no referido jantar. Kassab, por sua vez, já ressaltou que a condição para apoiar Lula é que os dois governadores sejam "prestigiados" pelo novo governo.

Além disso, o colunista informa que, no jantar, o presidente do PSD afirmou estar reinvidicando dois ministérios no governo Lula para o partido.

