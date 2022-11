Caminhão da Havan tenta bloquear estrada e fica atolado

Apoie o 247

247 - Um caminhão da rede de lojas Havan bloqueou nesta segunda-feira (31) a BR-386, no município de Nova Santa Rita (RS). O veículo ficou preso e não retornou à via por causa de um desnível na pista. O caminhão estava adesivado com a Bandeira do Brasil e a frase "O Brasil que queremos só depende de nós". O veículo ficou atolado até o início da tarde.

A rede de lojas Havan tem como dono Luciano Hang, apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira (31) "providências" para a liberação das rodovias paralisadas por bolsonaristas.

O coordenador-geral de Comunicação Institucional da PRF, o inspetor Cristiano Vasconcellos, afirmou que a direção da corporação determinou aos agentes a liberação de todos os pontos de interdição e bloqueio no Brasil inteiro.

Bolsonaristas começaram nesse domingo (30) a fazer bloqueios em protesto contra a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Policiais também disseram que eleitores estavam sendo transportados de forma ilegal para locais de votação, e resolveram bloquear estradas, o que poderia atrasar a votação.

O petista ganhou a eleição nesse domingo (31), com 50,9% (60,3 milhões de votos). Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 49,1% (58,2 milhões).

