Caroline de Toni exige carta de Bolsonaro para ficar no PL e amplia tensão interna no partido

247 - Após ser escanteada pelo clã Bolsonaro para garantir a vaga do vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, na chapa como senador por Santa Catarina, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) impôs condições para continuar no Partido Liberal (PL) e evitar uma possível mudança de legenda.

Segundo informações publicadas pela coluna de Igor Gadelha no portal Metrópoles, a parlamentar exige manifestações públicas de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras lideranças da sigla.

Caroline quer, por exemplo, uma carta assinada por Bolsonaro pedindo que ela permaneça no PL. Bolsonaro está atualmente preso na Papudinha, em Brasília.

Além da carta, a deputada também exige um compromisso público do senador Flávio Bolsonaro, do presidente nacional do partido Valdemar Costa Neto e do governador catarinense Jorginho Mello de que ela será candidata ao Senado pelo PL em Santa Catarina nas eleições de 2026.

A ameaça de saída do partido ocorre após Valdemar informar que Caroline não terá legenda para disputar o Senado na chapa encabeçada por Jorginho Mello, que deve concorrer à reeleição ao governo estadual. A promessa do dirigente partidário é oferecer a vaga ao senador Esperidião Amin (PP-SC) como parte de uma articulação envolvendo a federação PP-União Brasil.

Nesse cenário, a outra vaga ao Senado na chapa do governador catarinense estaria reservada ao vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro.

O movimento aumenta a tensão interna no PL em Santa Catarina e evidencia disputas antecipadas pela composição das chapas para 2026, especialmente em um estado considerado estratégico para o bolsonarismo.