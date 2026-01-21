Prefeito rejeita candidatura de Carlos Bolsonaro: 'como se Santa Catarina fosse balcão de negócios'

247 - O prefeito de Camboriú (SC), Leonel Pavan (PSD), afirmou "achar uma loucura" o PL optar pela candidatura do ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (RJ) como candidato ao Senado por Santa Catarina.

De acordo com o prefeito, o partido da extrema direita está agindo "como se nós [de SC] fôssemos um balcão de negócios". "Eu acho uma loucura o que o PL está fazendo em Santa Catarina", disse em entrevista ao site Catarina Notícias.

O filho de Jair Bolsonaro (PL) renunciou ao cargo de vereador do Rio e mudou seu domicílio eleitoral para SC com o objetivo de concorrer a uma vaga no Senado.

O PL ficou dividido, pois o ex-vereador e outros integrantes do partido defendiam a candidatura da deputada Caroline de Toni (PL) para a segunda vaga no Senado pelo estado. Mas a legenda pode apoiar Esperidião Amin (PP), trazendo a federação PP e União Brasil para o projeto de reeleição do governador Jorginho Mello (PL).