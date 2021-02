Com hospitais do Paraná lotados, Silas Malafaia reúne milhares de fiéis em culto em Curitiba (vídeo)

247 - O pastor e empresário Silas Malafaia, crítico do isolamento social, desrespeitou recomendações sanitárias de contenção da Covid-19 e reuniu milhares de fiéis na igreja Assembléia de Deus Vitória em Cristo Curitiba, no Boqueirão, na capital paranaense, na quinta-feira (25). O Paraná vive forte crise de saúde no momento e tem até mesmo fila de espera por vagas em hospitais.

Na noite de quarta-feira (24), a Polícia Militar do Paraná encerrou outro grande evento em uma igreja evangélica da cidade.

O culto de Malafaia contou com show ao vivo de Rachel Malafaia, filha do empresário. Testemunhas dão conta de que a PM esteve no local mas não agiu para dispersar a multidão, de acordo com o portal Bem Paraná.

Pelo Twitter, Malafaia alegou que o evento ocorreu em espaço com capacidade para 3 mil pessoas e que 1.200 participaram.

