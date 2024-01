Deltan Dallagnol apanha nas redes após criticar decisão de Moraes contra o deputado bolsonarista Carlos Jordy

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) usou a rede social X nesta sexta-feira (19) para criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes contra o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ). "Sua opinião não tem valor mais acabou", escreveu um perfil. "Sua vez está chegando", publicou outro.

Um internauta ironizou o ex-procurador da Lava Jato. "São nove páginas seguidas de provas da PF e da PGR alegando motivos para determinar a busca, e o Deltan ignorou isso. Se estivesse em um power point com setinhas ele teria percebido".

De acordo com mensagens obtidas por investigadores da Polícia Federal (PF), o parlamentar teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. O deputado manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

