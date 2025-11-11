Depois de viajar a Londres, Moro visita cidade atingida por tornado 96 horas após tragédia

247 - O ex-juiz parcial e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR) visitou nesta terça-feira (11) a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que atingiu o município na noite de sexta-feira (7). A tragédia deixou sete mortos e centenas de feridos. O parlamentar chegou ao local somente 96 horas após o desastre, depois de retornar de uma viagem a Londres.

Moro estava na capital britânica acompanhado de sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP), e de seu segundo suplente, Ricardo Augusto Guerra. A visita ao município paranaense acontece já depois de as equipes de resgate terem encerrado as buscas. O trabalho se concentra agora na reconstrução da cidade.

Tragédia no interior do Paraná

De acordo com o Governo do Paraná, a sétima vítima foi confirmada nesta terça (11). José Eronides de Almeida, de 70 anos, morreu após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda em decorrência do estresse pós-traumático causado pelo tornado, informa o g1. “Agora esse óbito consta no balanço oficial do atendimento na cidade e são sete mortes confirmadas no Paraná: seis em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava”, informou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Ainda conforme a Sesa, 20 pessoas seguem internadas em hospitais da região — 11 em Guarapuava, seis em Laranjeiras do Sul e três em Cascavel. No total, pelo menos 835 moradores precisaram de atendimento médico após os tornados que atingiram o estado. A secretaria destacou que o atendimento segue com apoio de insumos e medicamentos enviados no fim de semana, incluindo 16 mil itens hospitalares, como soro, seringas e compressas.

Cidade arrasada e reconstrução

Rio Bonito do Iguaçu, que tem cerca de 14 mil habitantes, foi a cidade mais atingida. O prefeito Sezar Augusto Bovino afirmou que “a cidade terá de ser reconstruída do zero”, após 90% dos imóveis terem sido destruídos. O governo estadual anunciou a liberação de R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap) para auxiliar as famílias afetadas. O valor será destinado diretamente aos moradores, com previsão de até R$ 50 mil por residência.