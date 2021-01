"Diogo Santana, presente!": Fundação Perseu Abramo lamenta morte do ex-secretário do governo Dilma

247 - A Fundação Perseu Abramo emitiu nota nesta segunda-feira (1) lamentando a morte do ex-Secretário Executivo da Secretaria Geral da Presidência da República Diogo Santana, que faleceu após ser eletrocutado. O ex-presidente Lula também se manifestou.

"Diogo Santana, um gigante como pessoa humana. Sempre tinha uma palavra boa para dizer, um sorriso no rosto e uma questão para compartilhar", diz o texto.

Leia a nota na íntegra:

Diogo Santana, presente!

É com profundo pesar que iniciamos 2021 com a trágica notícia do falecimento de Diogo Santana, advogado, petista, defensor dos direitos humanos e com larga trajetória de contribuição na construção de um Brasil melhor.

Diogo era militante do PT, desde jovem e sempre, advogado formado pela USP, integrou a diretoria do Centro Acadêmico XI de Agosto. Quando fui líder do Governo no Senado, em 2003, fez parte da equipe da Liderança. Fez concurso para Gestor Público e foi aprovado, assumiu funções no Ministério dos Direitos Humanos, na gestão do ministro Paulo Vanucchi, e depois na Secretaria Geral da Presidência, na gestão do ministro Gilberto, onde foi Secretário Executivo. Atualmente participava dos Núcleos de Acompanhamento das Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo.

Diogo Santana, um gigante como pessoa humana. Sempre tinha uma palavra boa para dizer, um sorriso no rosto e uma questão para compartilhar. Mestre na arte de cultivar amigos. Tinha pés de algodão. Solidário, parava tudo para acudir os amigos. Teve uma vida dura. Conheceu recentemente o seu pai, de quem se fez amigo. Pai da Gabi e do Caetano, crianças lindas criadas pela Livia e por ele. Fez doutorado em Harvard e advogava pro bonno para os catadores de papel e papelão. Uma pessoa caudalosa na arte de viver. Um cometa que passou na terra!

Nossos sinceros sentimentos aos seus filhos e companheira, assim como aos demais familiares e amigos de jornada. Diogo, presente!

Aloizio Mercadante, ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, e diretoria executiva da Fundação Perseu Abramo

