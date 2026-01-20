Eduardo Leite é vaiado por apoiadores de Lula em evento no RS

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi alvo de fortes vaias nesta terça-feira (20) durante um evento com a presença de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Este é o amor que venceu o medo, acho que não, não é? Então, vamos respeitar, por favor”, ironizou Leite após as vaias, durante cerimônia do governo federal em Rio Grande (RS) para a assinatura de contrato da Petrobras voltado à construção de navios.

Em seguida, o governador afirmou estar no local por dever institucional e pediu respeito. “Estou aqui cumprindo meu dever institucional, com respeito ao presidente da República. Todos nós fomos eleitos pelo mesmo povo. Respeito o cargo do presidente da República e peço respeito por favor”, disse Leite, que passou a ser aplaudido por parte da plateia.