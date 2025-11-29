Emicida recebe título de doutor honoris causa da UFRGS e faz tributo à cultura negra

247 - O rapper, cantor e compositor Leandro Roque de Oliveira, conhecido artisticamente como Emicida, recebeu neste sábado (29) o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), durante Sessão Solene do Conselho Universitário (Consun). A cerimônia foi realizada no Salão de Atos da UFRGS.

"O que me trouxe até aqui foi a capacidade de improvisar. Esse frio na barriga é um sinal de que podemos fazer algo novo, mantendo em nós a sensação de estar vivo. Para mim é muito especial receber esse título de uma universidade pública e do estado que nos deu Oliveira Silveira, Lupicínio Rodrigues, Mário Quintana, Rafuagi e que tem nos presenteado com a Cristal", disse ele ao discursar.

A decisão considerou a potência transformadora da cultura hip-hop, a legitimidade dos saberes produzidos na diáspora africana no Brasil e o papel fundamental da juventude negra e periférica na construção de um país mais justo, de acordo com a UFRGS.

O Conselho Universitário ressaltou, ainda, as dezenas de pesquisas acadêmicas (entre teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso) que têm Emicida e sua produção poética como objeto de estudo, disse a UFRGS.

A proposta de concessão do título foi elaborada pelo Coletivo de Estudantes Negros da Pedagogia (Cenp), em parceria com o projeto UFRGS Negra, Movimento Negro Unificado (MNU) no Rio Grande do Sul e o Diretório Central de Estudantes (DCE).