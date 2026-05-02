Empresário condenado por bloqueios em rodovias em SC tem prisão decretada

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal prenda o piloto e empresário Willian Frederico Jaeger, condenado a cinco anos de prisão por participação em bloqueios ilegais de rodovias em Santa Catarina, em 2022. As informações foram divulgadas pela coluna de Manoela Alcântara, do portal Metrópoles.

A ordem de prisão foi expedida após o trânsito em julgado da condenação, quando não há mais possibilidade de recursos. Conforme a decisão, Jaeger deverá ser encaminhado a uma unidade prisional para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Até a publicação da reportagem original, o mandado ainda não havia sido cumprido.

De acordo com as investigações, o empresário participou de bloqueios na BR-470, em Rio do Sul (SC), entre o fim de outubro e o início de novembro de 2022. Durante a desobstrução da rodovia, ele foi preso em flagrante após agredir policiais rodoviários federais.

Segundo o inquérito, Jaeger arremessou pedras e utilizou barras de ferro contra os agentes, atingindo-os na região da cabeça. Os policiais usavam capacetes, o que evitou ferimentos mais graves. Após a prisão, ele foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 50 mil.

O caso foi remetido ao STF após a Corte entender que os fatos têm conexão com investigações sobre atos antidemocráticos no período pós-eleitoral de 2022, incluindo apurações relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. O empresário foi condenado pelos crimes de associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Após a determinação de prisão, a defesa de Jaeger apresentou contestação ao STF, alegando que o empresário já cumpriu parte significativa da pena sob medidas restritivas.