Erika Hilton pede investigação contra governo do Paraná por caso de abuso sexual em escola cívico-militar

247 - A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) apresentou uma representação ao Ministério Público do Paraná pedindo a investigação da atuação do governo estadual de Ratinho Jr. (PSD) em um caso de abuso sexual ocorrido em uma escola cívico-militar no município de Cornélio Procópio. Segundo a parlamentar, nove estudantes com idades entre 11 e 13 anos denunciaram, em 2023, um policial militar que atuava como monitor na unidade escolar. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a denúncia mencionada por Hilton, o profissional teria permanecido trabalhando na escola por cerca de dois anos após as acusações. Em publicação nas redes sociais no domingo (15), a deputada afirmou que o militar, que exercia a função de inspetor, teria sido transferido para um setor administrativo dentro da própria escola. "Um militar, com direito ao porte de arma, acusado de estupro de vulnerável, possivelmente passou a ter acesso aos endereços e imagens das vítimas e de outras meninas", escreveu.

Pedido de investigação

Hilton afirmou que solicitou ao Ministério Público Estadual que investigue tanto as denúncias de abuso quanto a conduta do governo na condução do caso. O Paraná é o estado com maior número de escolas que adotam o modelo cívico-militar. Segundo a deputada, o poder executivo estadual ampliou esse formato de ensino e atualmente existem 345 unidades com esse modelo.

Para Hilton, os colégios cívico-militares se tornaram uma "bandeira eleitoral" do governador Ratinho Júnior. A deputada também afirmou que a permanência do militar na escola teria sido um "acinte ao dever do Estado" e que a situação teria exposto as vítimas a novos traumas.

🚨 Estou denunciando o governo de Ratinho Jr. por manter um militar investigado por estupro de vulnerável trabalhando numa escola cívico-militar do Paraná.



O militar, acusado de abusar de ao menos nove meninas de 11 a 13 anos, continuou na escola por dois anos após as denúncias.… pic.twitter.com/BJiUgL1OHJ — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) March 15, 2026

Denúncia divulgada pela imprensa

A denúncia mencionada por Hilton foi divulgada em reportagem publicada no mês anterior pela BBC News Brasil. Segundo a matéria, as nove vítimas relataram "toques indevidos" cometidos pelo monitor em momentos distintos. O profissional só foi desligado da escola em 2025. O Ministério Público solicitou a absolvição do policial no caso. Procurado, o Ministério Público do Paraná não havia se manifestado até o momento da publicação da reportagem.

A representação apresentada por Erika Hilton ocorreu poucos dias depois de outra ação protocolada pela deputada no Ministério Público de São Paulo contra o apresentador de televisão Ratinho, pai do governador do Paraná. Na quinta-feira (12), a parlamentar apresentou uma denúncia no Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público paulista.

A medida ocorreu após o apresentador ter feito declarações transfóbicas durante um programa exibido pelo SBT ao comentar a eleição dela para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Durante o programa, Ratinho afirmou "não ter nada contra" a deputada, mas disse que a escolha teria sido "injusta". Ele também se referiu à parlamentar, de maneira preconceituosa, como "a deputada ou o deputado, não sei" e declarou que o cargo "deveria ser uma mulher".

Veja a nota da Secretaria de Educação do Paraná

"A acusação parte de uma deputada que usa verba parlamentar para pagar maquiadores, gastou R$ 17 mil de recursos públicos do gabinete para pagar seguranças no último mês e votou contra o Projeto de Lei que aumenta o tempo mínimo de pena em regime fechado para condenados por crimes hediondos. Na prática, a deputada é contra endurecer penas para crimes como estupro de vulnerável, homicídio qualificado, latrocínio e feminicídio.

A gestão do governador Ratinho Junior não vai gastar energia para tratar de tema antigo e já apurado pela Secretaria de Estado da Educação, que culminou com a expulsão do funcionário à época dos fatos.

O Paraná tem a melhor educação do Brasil no quadro geral do Ideb, e as suas escolas cívico-militares têm desempenho superior ao das escolas convencionais. Na rede pública estadual, das 1.647 escolas regulares, 49,8% registraram avanço no Ideb em ao menos uma das três etapas de ensino avaliadas pelo Ideb. Já nas 206 escolas cívico-militares, o avanço atinge 84%".