Esquerda fecha frente com sete partidos pela reeleição de Lula no RS

247 - Uma articulação envolvendo sete partidos consolidou, nesta quarta-feira, uma frente estadual de apoio à campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro, realizado em uma churrascaria de Porto Alegre, reuniu mais de 80 lideranças políticas, além das pré-candidatas Juliana Brizola (PDT), ao governo gaúcho, e Manuela d’Ávila, que disputará uma vaga no Senado. As informações são do Correio do Povo.

PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, Rede e PV fecharam a aliança pró-Lula, reforçando o movimento de unificação das forças de esquerda no Estado. A reunião-almoço também marcou um novo passo nas conversas sobre a formação de uma frente ampla para a disputa ao Piratini, ainda sem consenso.

O presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, avaliou que o encontro fortaleceu o diálogo interno e apontou para a ampliação do grupo. “Foi uma atividade que deu muito certo e que reforça as articulações para entendimento na disputa ao Piratini”, afirmou em entrevista ao programa Esfera Pública, da Rádio Guaíba. Segundo ele, outras legendas devem aderir ao bloco nos próximos meses.

As manifestações das lideranças presentes destacaram ações do governo Lula e defenderam a necessidade de conter o avanço da extrema-direita no país. Entre os temas discutidos, esteve a definição da candidatura ao Senado Federal, que deve ser disputada entre Paulo Paim e Paulo Pimenta. Valdeci demonstrou confiança em um entendimento antes do encontro estadual do PT, remarcado para o dia 30.

No caso da disputa pelo governo estadual, o dirigente petista reforçou que o partido já tem um nome colocado para a mesa de negociação: Edegar Pretto. “Ele é o nome do PT e que será colocado à mesa nas negociações com potenciais aliados”, disse. Atual presidente da Conab, Pretto não pôde participar da reunião porque integra a comitiva brasileira na COP30.

O encaminhamento das candidaturas ao Senado também definirá outras composições internas. Caso Pimenta seja escolhido para a disputa, Valdeci pretende concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Se Paim for o nome ao Senado, Pimenta buscará a reeleição como deputado federal, enquanto Valdeci tentará renovar seu mandato na Assembleia Legislativa.