Falsos policiais param ônibus e assaltam 45 passageiros

247 - Uma quadrilha de cinco homens armados simulou uma abordagem policial na madrugada desta Sexta-feira Santa (3) para assaltar um ônibus intermunicipal na BR-277, em Candói, na região central do Paraná. Os criminosos usaram uma caminhonete branca equipada com um dispositivo luminoso semelhante a um giroflex para forçar a parada do veículo, que transportava 45 passageiros de Foz do Iguaçu (PR) com destino a São Paulo (SP). As informações foram publicadas pelo Portal G1.

A palavra "giroflex" é referente a sinalizadores que ficam em cima na viatura policial. Também é comum em ambulâncias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, "cinco indivíduos armados abordaram o veículo, sendo que um deles permaneceu na cabine com o motorista, enquanto os demais realizaram roubos aos passageiros".

A PRF também informou que "os criminosos teriam utilizado bloqueador de sinal de telefonia celular e conduzido o ônibus até uma estrada de terra nas proximidades da BR-373, onde subtraíram todos os pertences dos ocupantes".

Os passageiros perderam dinheiro, roupas e documentos. O comunicador Osvaldir Pedroso e a esposa relataram à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o assalto arruinou uma viagem planejada com antecedência.

"Eu e minha esposa tínhamos programado essa viagem há dois anos. Eles levaram o dinheiro que a gente havia separado para a viagem, roupas... Tudo que a gente estava levando", afirmou. O casal também ficou sem documentos e passaportes.

Pedroso descreveu o clima de tensão que tomou conta do ônibus durante a ação. "[...] Havia muitas pessoas junto, sendo ameaçadas; eles pediram pra que ninguém tentasse nada, que não tinham intenção de machucar ninguém, mas foi aquele sentimento de impotência", relatou o passageiro.

O uso de bloqueador de sinal impediu que os passageiros acionassem socorro durante a ação. A quadrilha conduziu o ônibus para um local isolado antes de realizar os roubos, o que dificultou qualquer reação ou pedido de ajuda por parte das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal investiga o caso.