Flávio Dino aciona PF contra vereador de Caxias do Sul (RS)

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou pelo Twitter nesta quinta-feira (2) que acionará a Polícia Federal contra o vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Luiz Fantinel.

Durante sessão na Câmara Municipal de Caxias do Sul, ele acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de ter participado de “uma orgia com crianças fora do Brasil”.

Dino afirmou que a fala caracteriza crime contra autoridade federal. “Um agente político (vereador do RS) afirma que um ministro do STF participou de ‘orgia com crianças’. Enviarei hoje o discurso à apreciação da Polícia Federal, já que se cuida de crime contra autoridade federal. Seguimos lutando todos os dias contra mentiras e agressões”.

Fantinel é o mesmo vereador que ofendeu baianos. Segundo ele, a população da Bahia "vive na praia, tocando tambor". Em discurso, ele fez referência aos mais de 200 trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul em condições análogas à escravidão. Na ocasião, ele ainda sugeriu a contratação de argentinos, porque “são limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário e ainda agradecem o patrão”.

