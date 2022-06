Fraude é a especialidade de Moro, diz Gleisi após TRE barrar candidatura por SP

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou Sergio Moro nesta terça-feira (7) após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidir que o ex-juiz não poderá ser candidato pelo estado nas eleições deste ano pelo estado por causa de fraude em domicílio eleitoral.

"Moro pego na fraude do domicílio eleitoral. Não era nem pra ser candidato. Aliás, fraude é sua especialidade!", afirmou a parlamentar no Twitter.

Outras lideranças também criticaram o ex-juiz. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) chamou Sergio Moro de "ladrão e mentiroso".

De acordo com o jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho, 'acabou a Era em que Moro ficava acima da lei'.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que o 'delinquente foi pego com a boca na botija'.

Outras derrotas do ex-juiz

A decisão do TRE-SP foi mais um revês para Sergio Moro, que já havia sofrido outras derrotas no Judiciário. No primeiro semestre do ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarou o ex-magistrado parcial nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em março de 2022, a Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou que Lula foi vítima da parcialidade de Moro.

