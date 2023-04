Gleisi após pacote bilionário de Lula: 'nosso desafio é superar o discurso de ódio e promover a cultura da paz'

A presidente nacional do PT fez referência ao plano do governo federal para prevenir a violência nas escolas edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), alertou nesta terça-feira (18) para a importância dos R$ 3 bilhões anunciados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para investir em segurança com o objetivo de prevenir a violência dentro das escolas.

"Dados do combate à violência nas escolas desde o ataque de Blumenau são impressionantes e mostram que monitorar e regular as redes é essencial. Nosso grande desafio é ainda maior, superar o discurso de ódio e promover a cultura da paz. Como disse Lula não podemos transformar as escolas em prisões de segurança máxima. E a educação é a base pra essa construção", escreveu a parlamentar no Twitter.

O ministro da Justi.a Flávio Dino, também se manifestou ao final da reunião conjunta. Asssista ao balanço feito pelo ministro:





O presidente Lula fez o anúncio em um contexto de uma política nacional contra massacres em escolas anunciada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dos casos recentes, o que mais chamou atenção aconteceu no último dia 5, quando um homem invadiu uma creche em Blumenau (SC) e matou quatro crianças. Após o atentado, o governo federal anunciou a criação de uma política nacional contra a violência nas escolas.

Outros ataques ocorreram em abril. No último dia 12, um jovem de 19 anos invadiu uma escola municipal de Morungaba, na região metropolitana de Campinas (SP). Ele estava armado com uma faca e correu atrás dos estudantes. Três crianças ficaram feridas levemente devido a quedas ao correr para tentar se proteger.

Também no dia 12, um aluno da EMEF Isaac Alcântara, no interior do Ceará, deixou duas colegas feridas após um ataque a machadinhas. No mesmo dia, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um estudante da Universidade de Brasília (UnB) por ameaças de massacre.

No dia 11, um adolescente esfaqueou três colegas em Santa Tereza de Goiás (GO). Outros massacres aconteceram no País e estão sendo investigados.

