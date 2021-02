Gleisi diz que decisão unânime do STF reforça pedido de cassação de Daniel Silveira

"Decisão do STF de manter prisão de Daniel Silveira deixa mais evidente a necessidade da Câmara agir com seu Conselho de Ética e cassar o deputado que faz apologia da ditadura", afirmou a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter, por 11 votos a 0, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) preso deve implicar em uma manifestação da Câmara no sentido de optar pela continuidade do parlamentar na prisão.

"Decisão do STF de manter prisão de Daniel Silveira deixa mais evidente a necessidade da Câmara agir c/ seu Conselho de Ética e cassar o deputado q faz apologia da ditadura. Foi negligência e ausência de atitude do Congresso s/ falas como essa q o levaram a ir tão longe", escreveu a parlamentar no Twitter.

O ex-prefeito de São Paulo também havia que, se a Câmara não manter o deputado preso, será um sinal de que o governo Jair Bolsonaro estará avançando em direção ao fechamento do regime democrático.

Em vídeo, o parlamentar do PSL chegou a dizer que imaginou o ministro do STF Edson Fachin levando uma "surra". "Eu acho que vocês não mereciam estar aí. Por mim, se vocês forem retirados daí, seja por nova nomeação, por aposentadoria, pressão popular, seja lá o que for... vocês serão presos", disse.

O PSL protocolou um pedido de expulsão do parlamentar da sigla.

