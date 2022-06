Gleisi: "Lira rebaixa a Câmara a serviçal do Planalto"

A presidente do PT lembrou que o deputado Arthur Lira foi rápido na análise de processos contra oposicionistas, mas, em um ano e meio, não abriu impeachment contra Jair Bolsonaro edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta sexta-feira (3) o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), após o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) ter recebido representação por ter discutido na Casa com o político do PP.

A parlamentar lembrou que o aliado de Jair Bolsonaro (PL) resistiu em abrir algum processo de impeachment, mas foi rápido para acelerar a análise de processos contra oposicionistas ao governo na Câmara.

"Arthur Lira está sentado há um ano e meio sobre 150 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, mas nem piscou para enviar ao Conselho de Ética processos descabidos contra a oposição. Lira rebaixa a Câmara a serviçal do Planalto", escreveu a parlamentar no Twitter.

