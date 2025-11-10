Gleisi manda recado a Derrite: 'não haverá acordo que suprima as competências da PF'

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, deixou claro nesta segunda-feira (10) que “não há e não haverá acordo que suprima as competências, atribuições e autonomia da Polícia Federal”. A titular da SRI criticou as mudanças defendidas pelo deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP) para o Projeto de Lei 5582/25, enviado pelo governo ao Congresso como uma das alternativas para combater o crime organizado.

“Encaramos com preocupação qualquer manobra para modificar o papel da PF no combate ao crime organizado”, escreveu a ministra em postagem publicada na rede social X.

O relator do PL 5582/25 é o deputado Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) no estado de São Paulo.

Como relator, Derrite está incorporando algumas medidas ao projeto. Pela proposta, a Polícia Federal só poderá atuar em conjunto com as forças estaduais em caso de autorização formal dos governadores.