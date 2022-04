'Governo Bolsonaro tem corrupção pra todo lado', diz Gleisi sobre licitações

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) citou Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e criticou os escândalos de corrupção no governo Jair Bolsonaro. "Bolsonaro transformou a estatal Codevasf num verdadeiro balcão pra escoar emendas do orçamento secreto. Com licitações afrouxadas e sem controle, o cenário é de obra parada, asfalto 'movediço' e indícios de fraude em série. Esse governo tem corrupção pra todo lado", escreveu a parlamentar no Twitter.

A gestão de Bolsonaro relaxou regras de licitações para obras da Codevasf, com o objetivo de escoar dinheiro do orçamento secreto, montado no final de 2020, com valor de R$ 3 bilhões, para a compra de apoio parlamentar.

A companhia também não conseguiu comprovar o valor real das obras executadas em 2021 - a instituição recebeu ao menos R$ 3 bilhões por meio de emendas parlamentares durante o governo Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro detalhe é que a empreiteira Engefort, sediada em Imperatriz (MA), tem conquistado a maioria das concorrências de obras de pavimentação do governo Bolsonaro - ou participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada. A fonte de recursos da empresa são contratos com a Codevasf, estatal federal controlada pelo centrão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A construtora nunca havia prestado serviços para o governo federal, mas conquistou R$ 620 milhões após a eleição de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro transformou a estatal Codevasf num verdadeiro balcão pra escoar emendas do orçamento secreto. Com licitações afrouxadas e sem controle, o cenário é de obra parada, asfalto 'movediço' e indícios de fraude em série. Esse governo tem corrupção pra todo lado. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE