Governo libera crédito emergencial para vítimas de tornado no Paraná

247 - O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou nesta quarta-feira (12) um pacote de medidas para auxiliar as vítimas do tornado que devastou o Paraná no último dia 7 de novembro. As ações incluem a antecipação do pagamento de benefícios e a liberação de um crédito previdenciário emergencial.

As informações foram detalhadas durante entrevista do ministro ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O fenômeno climático causou destruição severa, especialmente no município de Rio Bonito do Iguaçu, que tem cerca de 15 mil habitantes.

Pagamento unificado

Segundo o ministro, o objetivo é simplificar o acesso da população à renda neste momento de emergência. “O pagamento dos benefícios será todo no dia 24 de novembro. Normalmente, é dividido nos cinco últimos dias úteis do mês e nos primeiros cinco dias úteis do mês seguinte, para evitar aglomerações nas agências”, afirmou Wolney Queiroz. “No caso das cidades atingidas, nos locais que têm o decreto de calamidade, vai ser tudo pago no dia 24. Num dia só, todo mundo recebe”, completou.

Crédito previdenciário emergencial

Outra medida anunciada foi o crédito extra disponível para beneficiários e pensionistas. “Beneficiários, pensionistas, quem recebe o BPC/LOAS, todas essas pessoas vão ter direito a um crédito extra de um benefício, como um empréstimo, à disposição no seu banco. Se ele assinar dizendo que quer esse empréstimo, recebe na conta na mesma hora. Ele vai passar três meses para começar a pagar e depois divide isso suavemente em 36 parcelas”, explicou o ministro.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), garante um salário mínimo mensal a idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Wolney destacou que os requerimentos das cidades atingidas terão prioridade de análise.

Atendimento emergencial do INSS

Para agilizar o suporte, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) instalou uma tenda especial de atendimento em parceria com a Defensoria Pública do Estado. “Está lá, com três funcionários de plantão durante duas semanas para atender quem precisar do INSS, da Previdência. Estamos lá para dar as mãos, ajudar o governo”, declarou o ministro.

Ele ressaltou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobilizou todos os ministérios para atuar de forma integrada no socorro às vítimas.

Ações integradas do Governo Federal

Logo após a tragédia, uma comitiva liderada pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e pelo ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, foi enviada à região. O grupo contou também com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e equipes da Defesa Civil.

“A missão é levar apoio do governo do Brasil às vítimas do tornado que atingiu cidades na região, com socorro e ajuda humanitária, além de iniciar os procedimentos para auxiliar na reconstrução”, declarou Gleisi nas redes sociais.

Nos últimos dias, equipes dos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e das Comunicações também se uniram ao esforço de reconstrução, ampliando o atendimento social e a conectividade das áreas afetadas.