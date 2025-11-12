Governo Federal libera R$ 25 milhões para reconstrução de cidade atingida por tornado no Paraná

247 - O Governo do Brasil anunciou nesta terça-feira (11) a liberação de R$ 25 milhões para acelerar a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, município mais afetado pelo tornado que devastou a região em 7 de novembro. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o investimento federal será aplicado na recuperação de equipamentos públicos e na restauração dos serviços essenciais à população.

O novo plano de trabalho, no valor de R$ 10,1 milhões, soma-se aos R$ 15 milhões já aprovados anteriormente pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e pela Defesa Civil Nacional, totalizando R$ 25 milhões. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, explicou que a prioridade é garantir o restabelecimento imediato das estruturas danificadas. “A parte de ajuda humanitária e restabelecimento já estamos fazendo. Quanto aos planos de reconstrução que forem ficando prontos, temos que dar entrada o quanto antes para agilizar o empenho do recurso”, afirmou.

Obras e prioridades de reconstrução

O segundo plano aprovado prevê a recuperação do terminal rodoviário, do centro cultural e do barracão municipal de maquinários. O primeiro pacote, de R$ 15 milhões, foi destinado à reconstrução da escola e do ginásio municipais, completamente destruídos pelo tornado.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) solicitou prioridade na tramitação dos recursos, assegurando o repasse à prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu. Após o empenho, o município terá 180 dias para elaborar projetos, realizar licitações e contratar as obras. “Neste momento, estamos com vários técnicos no município ajudando na preparação dos planos de reconstrução. Foram destruídas unidades de saúde, unidades públicas, casas e até a câmara de vereadores”, relatou Góes.

Reconhecimento de calamidade e ação emergencial

Em resposta imediata à tragédia, o Governo Federal reconheceu o estado de calamidade pública no município em 8 de novembro, por meio de rito sumário, o que permite maior agilidade na liberação de verbas emergenciais. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. No dia seguinte, outra portaria reconheceu situação de emergência em mais oito municípios paranaenses.

Além do MIDR, diversos ministérios atuam em frentes complementares. O Ministério da Saúde enviou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) para reforçar o atendimento médico, recompor a rede local e oferecer suporte psicológico à população afetada.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também enviou equipes técnicas e mobilizou a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social (ForSUAS), com foco no cadastro de famílias desabrigadas, estruturação de abrigos provisórios e distribuição de alimentos. A pasta coordena ainda ações para unificar os pagamentos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de repassar recursos para o acolhimento de pessoas desalojadas.

Força-tarefa federal no Paraná

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou a antecipação de benefícios e o envio de equipes do INSS para atendimento aos moradores. O Ministério da Educação vai remarcar as provas do Enem para os estudantes que não puderam participar devido ao desastre.

A Anatel, em parceria com o Ministério das Comunicações, trabalha para restabelecer os serviços de telefonia e internet, enquanto o Ministério de Minas e Energia coordena ações para recuperar o fornecimento de energia elétrica nas áreas atingidas.