Governos do Paraná e federal decretam calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu (PR) após ciclone devastador

247 - O governador do Paraná (PR), Ratinho Jr., decretou neste sábado (8) estado de calamidade pública no município de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, após a passagem de um ciclone, na última sexta-feira (7), que deixou um rastro de mortes e devastação pela região. A informação consta de comunicado oficial do governo do estado do Paraná.

O decreto autoriza a adoção procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações e a mobilização imediata de recursos.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também reconheceu o estado de calamidade pública na cidade, ainda no sábado, conforme anunciou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em comunicado oficial.

Com isso, o município devastado pode solicitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para reconstrução, de acordo com o comunicado do governo do Paraná.

As fortes tempestades deixaram, ao menos, seis mortos e 750 feridos no estado, atingindo cerca de 90% das residências e prédios comerciais da área urbana do município de Rio Bonito do Iguaçu.