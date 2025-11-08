Tornado no Paraná deixa 1 mil desalojados, 750 feridos e 6 mortos

247 - O tornado que atingiu na noite de sexta-feira (7) o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, provocou ampla devastação e deixou ao menos 1 mil pessoas desalojadas e 28 desabrigadas, conforme informou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O fenômeno natural atingiu a cidade com ventos de intensidade extrema, arrancando telhados, derrubando árvores e destruindo dezenas de residências.

De acordo com a CNN Brasil, o governo do Paraná montou uma operação de emergência para acolher as famílias afetadas, em parceria com prefeituras de municípios vizinhos. Os desalojados estão sendo encaminhados a casas de parentes e amigos, enquanto os desabrigados — aqueles que não têm onde ficar — estão sendo recebidos em abrigos públicos.

O primeiro abrigo provisório foi instalado na Casa de Líderes de Laranjeiras do Sul, que acolheu parte das famílias atingidas. O local ainda dispõe de 80 vagas para novos acolhimentos. Além desse espaço, a prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu criou estruturas emergenciais, como um Centro de Acolhimento, Triagem e Cadastro, um Centro de Alimentação e um Posto de Comando para coordenar os trabalhos de assistência e reconstrução.

A tragédia resultou em seis mortes confirmadas. Entre as vítimas estão três homens de 49, 57 e 83 anos e duas mulheres, de 47 e 14 anos, todos moradores de Rio Bonito do Iguaçu. A sexta vítima é um homem de 53 anos, de Guarapuava. Os hospitais da região central do estado também já registraram cerca de 750 feridos até o início da tarde deste sábado (8).

O governo estadual classificou o tornado como um fenômeno de categoria F3 na escala Fujita, que varia de F0 a F5, o que indica ventos entre 254 e 332 km/h — capazes de provocar destruição severa.

Diante do cenário de ruínas e perdas humanas, o governador Ratinho Júnior (PSD) decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu e região. Em pronunciamento, ele afirmou que o evento climático foi “sem precedentes" na história do Paraná e prometeu mobilizar todas as forças do Estado para garantir o socorro às vítimas e a reconstrução das áreas atingidas.

O fenômeno meteorológico reforça o alerta das autoridades sobre o aumento de eventos extremos no Sul do país.