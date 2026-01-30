Grave acidente envolve nove carros e deixa feridos no município de Chapecó

247 - Um grave acidente envolvendo uma carreta deixou ao menos dez pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (30) em Chapecó, maior cidade do Oeste de Santa Catarina. O veículo perdeu o controle da direção e atingiu nove carros que trafegavam por uma das principais avenidas do município.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, a colisão ocorreu na Avenida Fernando Machado, no bairro Líder, uma via de intenso fluxo de veículos ao longo do dia. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro vítimas precisaram ser resgatadas entre as ferragens dos veículos atingidos. Duas delas apresentavam estado grave, com diagnóstico de trauma cranioencefálico, e receberam atendimento de emergência ainda no local antes de serem encaminhadas a unidades de saúde da região.

Com o impacto, a carreta tombou sobre a pista, provocando a interdição parcial da avenida. A carga transportada pelo caminhão se espalhou pelo asfalto, o que dificultou o trabalho das equipes de resgate e exigiu a atuação conjunta de socorristas e agentes de trânsito para garantir a segurança no local.

Entre os veículos atingidos estavam automóveis de passeio e um caminhão de pequeno porte. As causas que levaram o motorista a perder o controle da carreta ainda não foram esclarecidas oficialmente.

A Polícia Civil informou que o condutor do caminhão não sofreu ferimentos graves. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, procedimento padrão em ocorrências desse tipo. A investigação seguirá para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

Acidente feio em Chapecó pic.twitter.com/O5DYJdI5WJ — Rodrigo Santos (@rodrigoblog) January 30, 2026