Homem é preso em flagrante por apologia ao nazismo em Santa Catarina

247 - Um homem de 70 anos foi preso em flagrante por apologia ao nazismo na quinta-feira (22), em Araranguá, no sul de Santa Catarina. A prisão ocorreu após a Polícia Militar identificar um veículo que circulava pela cidade com um adesivo de suástica em um dos vidros. As informações são do jornal O Globo.

O idoso, que não teve o nome divulgado, foi abordado e conduzido à Central da Polícia Civil do município. Além da suástica, o automóvel exibia adesivos que formavam a frase "Brasil guerra civil já".

Enquadramento legal e depoimento

A ocorrência foi registrada com base no artigo 20, parágrafo 1º, da Lei 7.716, de 1989, que criminaliza a divulgação do nazismo por meio de símbolos, emblemas ou propagandas que utilizem a suástica para esse fim. O homem permaneceu detido e o caso foi encaminhado à Justiça, onde ele passará por audiência de custódia.

O delegado Adriel Alves, responsável pela investigação, afirmou que o suspeito confirmou em interrogatório ter encomendado e colado pessoalmente os adesivos no veículo. De acordo com o delegado, o homem também relatou que havia sido advertido por familiares sobre as possíveis consequências legais da exposição dos símbolos, mas decidiu mantê-los.

A Polícia Civil segue responsável pelos procedimentos legais relacionados ao caso, que tramita sob sigilo parcial.