Incêndio de grande proporção atinge colégio em Santa Maria e provoca evacuação de moradores (vídeo)

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta sexta-feira (26), um dos prédios do Colégio Marista Santa Maria, instituição centenária localizada na região central de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As informações iniciais foram divulgadas pelo g1, que acompanhou a mobilização de equipes de emergência e o isolamento completo da Rua Floriano Peixoto, ponto tradicional da área central da cidade. O colégio, fundado há 120 anos, informou que o prédio estava vazio no momento do incidente e que não houve feridos.

O fogo começou por volta das 19h30 e rapidamente mobilizou três guarnições do Corpo de Bombeiros, apoiadas por três caminhões auto bomba tanque. As equipes trabalharam durante horas para conter as chamas, que atingiram uma área significativa da estrutura. Os bombeiros explicaram que a operação foi dificultada pela ausência de uma escada Magirus no município — o equipamento disponível mais próximo está em Porto Alegre, enquanto outra unidade se encontra na Serra. Enquanto isso, a Brigada Militar isolou completamente o entorno para evitar o trânsito de curiosos e garantir a segurança dos moradores.

A intensidade da fumaça obrigou muitos residentes dos arredores a deixar suas casas às pressas. Entre eles estava Maria Luiza Dias, que vive ao lado da instituição e relatou os primeiros momentos da ocorrência. “Eu tinha saído para jogar o lixo fora e comecei a ver muita fumaça”, contou. Ela afirma que imediatamente alertou vizinhos para evacuarem o local. “Comecei a avisar os vizinhos para todo mundo sair. Era uma fumaça muito escura, muita fagulha, foi muito rápido”, descreveu.

Em nota oficial, o Colégio Marista Santa Maria ressaltou que a atuação dos bombeiros foi imediata e que todos os protocolos de segurança foram seguidos. A instituição afirmou: “O local estava vazio no momento do incidente, e não houve feridos”. O colégio acrescentou que as causas do incêndio e a extensão dos danos são investigadas pelas autoridades competentes e reforçou que a segurança de estudantes, famílias e colaboradores permanece como prioridade absoluta. Também informou que continuará dialogando com a comunidade escolar e divulgando novas atualizações conforme avançarem as apurações.

A Prefeitura de Santa Maria também se manifestou, destacando a mobilização das equipes municipais desde os primeiros sinais do incêndio. O prefeito Rodrigo Decimo acompanhou a operação no local e manteve contato direto com as forças de segurança. A Defesa Civil enviou caminhão-pipa para auxiliar no combate às chamas e na segurança do entorno, enquanto agentes de trânsito reorganizaram a circulação de veículos e pedestres para permitir o trabalho do Corpo de Bombeiros. A administração municipal agradeceu ainda aos voluntários que atuaram espontaneamente na operação.

De acordo com o município e com os serviços de segurança, não houve vítimas, e a secretária de Estado da Saúde, Arita Bergmann, colocou a estrutura estadual à disposição da cidade para eventuais necessidades. A prefeitura concluiu sua nota reafirmando solidariedade aos irmãos maristas e à comunidade acadêmica, além do compromisso em apoiar a instituição durante o processo de reconstrução e avaliação dos danos.

O prédio afetado faz parte de um dos conjuntos arquitetônicos mais tradicionais do Centro de Santa Maria, o que aumenta a preocupação com a extensão das perdas estruturais e históricas. A expectativa é que os laudos técnicos sejam concluídos nos próximos dias, permitindo uma avaliação mais detalhada dos impactos causados pelo incêndio que marcou a noite de sexta-feira na cidade.