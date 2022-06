Integrante do União Brasil no Paraná pede impugnação da filiação de Moro ao partido

Apoie o 247

247, com Blog do Esmael - Uma integrante do União Brasil pediu à Justiça Eleitoral a impugnação da filiação de Sergio Moro ao partido. De acordo com a advogada Viviane Fuchs, representante de uma filiada do partido, a primeira ilegalidade apontada na impugnação está consubstanciada na Consulta do TSE n.º 1.231 de 2006 na qual, por unanimidade, os ministros firmaram posicionamento de que, embora a filiação seja de âmbito nacional, a candidatura é de cunho regional (salvo para Presidente da República), razão pela qual, tal como o domicílio eleitoral, a filiação do pretenso candidato deve ser realizada no prazo mínimo de 06 (seis) meses da data do pleito na circunscrição que se pretende disputar a eleição.

A Justiça Eleitoral acolheu, na semana passada, um recurso do PT e afirmou que Moro não poderá ser candidato nas eleições deste ano pelo estado de São Paulo por fraude em domicílio eleitoral. O ex-juiz é do Paraná.

Como Sérgio Moro está filiado ao União Brasil de São Paulo, não pode concorrer ao pleito em nenhum outro Estado, o acórdão da referida consulta assim consta:

“…

3. Resposta no sentido de que é necessária a observância do domicílio eleitoral e da filiação partidária um ano antes do pleito na localidade da realização das eleições, observadas as regras acerca de circunscrição eleitoral acima postas.

…”

Outra questão levantada na impugnação é o fato de que, na medida em que o TRE-SP reconheceu a ilegalidade da transferência eleitoral de Sérgio Moro, “cancelando a operação do título eleitoral” do mesmo é evidente que todo e qualquer ato posterior a esse documento, juridicamente também deve ser considerado nulo.

A ficha de filiação de Sérgio Moro, por conter o seu domicílio eleitoral e título de eleitor de São Paulo também são afetados pela decisão na medida em que a filiação ocorreu depois da transferência de domicílio.

Sob esse raciocínio, Moro sequer teria filiação válida ao União Brasil e, com isso, necessitaria filiar-se de novo, porém, agora, já fora do prazo dos 06 (seis) meses anteriores ao pleito.

Clique aqui para ler a íntegra do pedido de impugnação de Sergio Moro.

