JBS Terminais amplia rotas internacionais no porto de Itajaí

247 - A JBS Terminais vai expandir sua atuação no porto de Itajaí, em Santa Catarina, com a abertura de duas novas linhas de navegação internacional de longo curso. A medida amplia a presença do terminal no comércio marítimo global e fortalece a movimentação de cargas entre o Brasil, os Estados Unidos, o Caribe e países do Mediterrâneo.

As informações foram divulgadas pela coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, a companhia pretende reforçar a estrutura operacional do porto com novos investimentos em logística para sustentar o crescimento das operações internacionais.

Uma das novas rotas fará a ligação semanal entre a Costa Norte da América do Sul, o Caribe, o golfo dos Estados Unidos e a costa leste norte-americana. Entre os destinos previstos estão Houston, nos Estados Unidos, e Cartagena, na Colômbia. A segunda linha conectará o Brasil ao Mar Mediterrâneo, com escalas em países como Espanha e Marrocos.

Investimentos reforçam operação logística

Para atender à ampliação das atividades, a JBS Terminais prevê investir R$ 9 milhões em sua estrutura logística interna. Os recursos serão destinados à aquisição de 25 caminhões que atuarão no transporte entre o cais e a área de armazenamento de contêineres.

A expectativa da empresa é concluir a entrega dos veículos até o final deste mês. Com a nova frota, a companhia passará a operar integralmente sua logística dentro do terminal, eliminando a necessidade de terceirização dessa etapa.

A JBS assumiu a administração do porto de Itajaí em outubro de 2024, por meio de uma concessão provisória. Desde então, afirma ter investido aproximadamente R$ 230 milhões na retomada e modernização das operações do complexo portuário.

Porto amplia presença no comércio exterior

Com a entrada das novas linhas internacionais, o porto de Itajaí passará a contar com 12 rotas regulares de navegação. O aumento da conectividade marítima reforça a posição estratégica do terminal catarinense no escoamento de cargas brasileiras para mercados internacionais.

O avanço operacional ocorre em meio ao crescimento da movimentação no porto. Em abril deste ano, Itajaí registrou a maior movimentação mensal de sua história, alcançando 44,8 mil TEUs.

A sigla TEU corresponde à unidade equivalente a um contêiner de 20 pés, medida padrão utilizada no transporte marítimo internacional para contabilizar a capacidade de carga dos terminais portuários.