JBS Terminais amplia em 330% movimentação no Porto de Itajaí em 18 meses

247 - A JBS Terminais registrou um crescimento de 330% na movimentação de cargas no Porto de Itajaí, em Santa Catarina, ao longo de um ano e meio de operações. Desde que assumiu o terminal, em outubro de 2024, a companhia movimentou cerca de 560 mil TEUs — unidade equivalente a um contêiner de 20 pés —, com expansão média mensal de 12% e avanço de 60% no primeiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2025.

As informações foram divulgadas pela coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, o desempenho está diretamente ligado aos investimentos realizados pela empresa e à reestruturação do terminal após um período de inatividade.

De acordo com o presidente da JBS Terminais, Aristides Russi Junior, a modernização foi decisiva para reativar o porto. “Para a retomada do Porto de Itajaí foi fundamental o investimento, para oferecer uma estrutura moderna e segura, para equiparar com outros terminais relevantes”, afirmou.

Desde o início das operações, a empresa destinou cerca de R$ 220 milhões à modernização tecnológica e à ampliação da infraestrutura. Os recursos foram utilizados, entre outras medidas, na aquisição de dois guindastes com capacidade para 125 toneladas e alcance de até 20 fileiras de contêineres, além da instalação de 1.708 tomadas para contêineres refrigerados e da implementação de oito gates para o fluxo terrestre.

O crescimento das operações foi impulsionado principalmente pelos setores de proteína animal — área em que a JBS lidera globalmente —, além de madeira, maquinário e indústria automotiva. Atualmente, o terminal conta com uma área operacional de 180 mil metros quadrados.

A estrutura permite a operação de dez linhas de navegação regulares, com sete escalas semanais conectando Santa Catarina a destinos na Ásia, Américas, Oriente Médio e África.

O Porto de Itajaí havia permanecido cerca de um ano e meio sem atividades após o fim da concessão anterior, operada pela APM. O processo de leilão do terminal foi marcado por instabilidade, com a eliminação dos dois primeiros colocados. Posteriormente, a empresa Mada Araújo venceu na Justiça, assumiu a concessão, mas não chegou a operar cargas e transferiu os direitos à JBS Terminais com autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).