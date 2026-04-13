Movimentação portuária cresce 3,8% em fevereiro, aponta ANTAQ

247 - A movimentação portuária brasileira cresceu 3,78% em fevereiro, alcançando 101 milhões de toneladas, impulsionada principalmente pelo aumento no transporte de carvão mineral, petróleo bruto e contêineres, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Os números fazem parte do balanço mais recente da agência reguladora e indicam um cenário de expansão no setor, com destaque para o desempenho de cargas estratégicas e o avanço dos terminais privados.

Entre os segmentos com maior crescimento, o carvão mineral registrou alta de 48,8%, totalizando 1,6 milhão de toneladas. O sal também apresentou avanço expressivo de 39,1%, com volume de 741 mil toneladas. Já o petróleo bruto teve aumento de 16,2%, atingindo 17,7 milhões de toneladas movimentadas no mês.

O transporte de contêineres também manteve trajetória positiva. O volume chegou a 12,4 milhões de toneladas, com crescimento de 10,2% na comparação anual. Em unidades, foram movimentados 1,2 milhão de TEUs, um avanço de 14,1%. Desse total, 814 mil TEUs correspondem ao longo curso, enquanto 367 mil foram transportados por cabotagem.

O desempenho variou entre os tipos de operação portuária. Nos portos públicos, houve queda de 5,28%, com movimentação de 33,3 milhões de toneladas. Em contrapartida, os terminais privados registraram crescimento de 8,9%, somando 67,7 milhões de toneladas.

Entre as instalações, o Terminal Marítimo Ponta Ubu apresentou o maior crescimento relativo entre os principais terminais, ao movimentar 1,4 milhão de toneladas — alta de 83% em relação ao mesmo período do ano anterior.