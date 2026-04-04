Rodoanel Norte reduz trânsito e impulsiona logística em SP após 100 dias

247 - O Rodoanel Norte começa a transformar a mobilidade e a logística na Região Metropolitana de São Paulo após 100 dias de operação, com impacto direto na redução do trânsito e na reorganização do fluxo rodoviário. O trecho em funcionamento tem contribuído para retirar veículos pesados das marginais, melhorar a fluidez urbana e fortalecer a integração entre importantes rodovias que cortam o estado.

O trecho de 24 quilômetros entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias já recebe cerca de 15 mil veículos por dia, sendo aproximadamente 35% caminhões. Ao longo desse período, mais de 900 mil veículos utilizaram a via, contribuindo para aliviar o tráfego nas marginais Tietê e Pinheiros e redistribuir o fluxo pesado fora do centro urbano.

A nova rota tem papel estratégico no escoamento de cargas e na melhoria do sistema viário paulista. A redução de caminhões nas áreas urbanas impacta diretamente o tempo de deslocamento, a organização do trânsito e até a qualidade do ar, ao diminuir a concentração de veículos pesados em regiões densamente povoadas.

Além do impacto na mobilidade, os primeiros resultados operacionais destacam o padrão da infraestrutura implantada. Classificada como rodovia de classe especial, a via foi projetada com foco em segurança e conforto e, até o momento, não registrou acidentes fatais desde o início da operação.

Entre os diferenciais tecnológicos, o Rodoanel Norte conta com pavimento do tipo SMA, tecnologia utilizada em pistas de Fórmula 1, que proporciona maior aderência e melhor drenagem. O sistema também inclui monitoramento em tempo real por câmeras com inteligência artificial, ampliando a capacidade de gestão e resposta a incidentes.

A estrutura de atendimento ao usuário também tem sido um destaque. Em 100 dias, foram realizados mais de 6 mil atendimentos, incluindo suporte médico, mecânico e operacional disponível 24 horas por dia. A operação ainda conta com frota própria totalmente elétrica e bases de apoio equipadas para atendimento aos motoristas.

O trecho entregue representa a retomada de um projeto que permaneceu paralisado por anos e foi reativado dentro de uma estratégia de modernização da infraestrutura estadual. As obras do segmento final já ultrapassam 60% de execução e envolvem intervenções complexas, como túneis e grandes estruturas de engenharia.

Quando concluído, o Rodoanel Norte deve completar o anel viário de São Paulo, ampliando a integração entre corredores logísticos, facilitando o acesso ao Porto de Santos e reforçando a posição do estado como principal polo de circulação de cargas do país.